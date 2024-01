Bespoke Extracts Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI ist ein häufig eingesetzter Indikator aus der technischen Analyse im Finanzmarkt. Bei einer Bewertung von Bespoke Extracts ergibt der 7-Tage-RSI einen Wert von 48,68 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Bespoke Extracts-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI liegt hingegen bei 73,18, was Bespoke Extracts als überkauft einstuft und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Ein weiterer wichtiger Beitrag zur Einschätzung einer Aktie ist die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Bezüglich Bespoke Extracts zeigt die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität, wodurch eine "Neutral"-Einschätzung erzielt wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist nach Messung kaum Veränderungen auf und führt daher ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen für die Bespoke Extracts-Aktie ein Durchschnitt von 0,14 USD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 0,0355 USD, was einer Abweichung von -74,64 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen aufgrund der aktuellen Schlusskurse eine negative Abweichung auf, wodurch ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung für die Bespoke Extracts-Aktie resultiert.

In Bezug auf die Dividende schüttet Bespoke Extracts im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Arzneimittelindustrie eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,47 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,47 % ist. Dadurch wird der Ertrag als niedriger eingestuft und führt zur Gesamtbewertung "Schlecht".