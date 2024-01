Besorgnis in Europa: Sorgen um die Zukunft des Deutschen Wachstumsmotors

Deutschlands Wirtschaft wankt: EU-Länder sorgen sich, ob die Schwäche der größten EU-Volkswirtschaft ansteckend ist.

Deutschlands Zuverlässigkeit war lange Zeit unangefochten. Doch nun stellt sich die bange Frage: Wird die Schwächephase der größten EU-Volkswirtschaft auf die gesamte Union überspringen? Die EU kann nicht länger auf das Wachstum der deutschen Wirtschaft zählen.

Dieser Eindruck herrscht in den europäischen Hauptstädten vor, nachdem das Statistische Bundesamt in dieser Woche bestätigt hat, was sich bereits abzeichnete: Im Jahr 2023 erlebte die Bundesrepublik eine Rezession, das Bruttoinlandsprodukt (BIP) schrumpfte um 0,3 Prozent.

Für 2024 sind Prognosen bestenfalls ein leichter Anstieg des BIP zu erwarten. Die Sorge im europäischen Ausland ist groß, dass sich die Schwäche der wichtigsten EU-Volkswirtschaft zu einem dauerhaften Zustand entwickeln und sich negativ auf das eigene Wachstum auswirken wird. "Der europäische Wirtschaftsmotor der 2010er-Jahre leidet mittlerweile an beunruhigender Schwäche", schreibt die französische Zeitung "Le Monde".

Das renommierte Wirtschaftsblatt "Les Échos" geht sogar soweit zu sagen, dass die "Deutschland AG" endgültig ihr Sonderstatus verliert. Die französische Wirtschaft, die im vergangenen Jahr immerhin um knapp ein Prozent wuchs, hat enge Verbindungen zum Nachbarland. Deutschland ist für Frankreich der größte Handelspartner und kauft jährlich Waren und Dienstleistungen im Wert von vier Prozent des französischen BIP ein.

Rund 14 Prozent der französischen Ausfuhren gingen 2022 in das Nachbarland, während Frankreich zwölf Prozent seiner Importe aus der Bundesrepublik bezieht. "Wenn es Deutschland gut geht, geht es auch Frankreich gut - und umgekehrt", sagte Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire vor einigen Monaten im Gespräch mit dem Handelsblatt.

Angesichts der alternden Bevölkerung in Europa müssen die beiden Nachbarländer gemeinsam Antworten finden, um die Produktivität, Wettbewerbsfähigkeit und das Wachstum langfristig sicherzustellen. Auch in Italien sorgt die Schwächephase Deutschlands für Unsicherheit. Im November brachen die italienischen Exporte nach Deutschland im Vergleich zum Vorjahr um 6,4 Prozent ein.

Obwohl auch die Exporte in andere Länder aufgrund der allgemeinen Konjunkturflaute zurückgingen, ist das Minus mit Deutschland das höchste aller EU-Länder. "Man fragt sich, wie die europäische Lokomotive aufs Abstellgleis geraten konnte", schreibt die Zeitung "La Stampa".

Für Italien ist Deutschland ebenfalls der wichtigste Handelspartner. Insbesondere in der Automobilindustrie sind beide Länder durch ein engmaschiges Netz an Zulieferern und Herstellern miteinander verbunden.

2022 betrug der Wert der Waren, die das verarbeitende Gewerbe in Italien nach Deutschland exportierte, 73 Milliarden Euro - das sind 12,5 Prozent aller Exporte dieser Branche. Über die Hälfte dieser Verkäufe sind Vorprodukte, die in Deutschland weiterverarbeitet werden. "Die deutsche Krise hat direkte Auswirkungen auf die italienische Wirtschaft, insbesondere auf die Komponentenindustrie im Norden, für die Deutschland der bedeutendste Exportmarkt ist", erklärt Fulvio Lorefice, Analyst von FB & Associati.

Nach Wachstumsraten von sieben Prozent in 2021 und 3,7 Prozent in 2022 erwartet der Internationale Währungsfonds für Italien in den Jahren 2023 und 2024 nur noch ein Wirtschaftswachstum von jeweils 0,7 Prozent - deutlich weniger als von der Regierungursprünglich angenommen.

"Es ist sehr besorgniserregend, wenn die deutschen Wirtschaft weniger wächst, denn sie ist der Motor Europas", sagt Juan Carlos Martínez Lázaro von der spanischen Business-School IE. Allerdings hält er die Wachstumsdelle in Deutschland für ein vorübergehendes Phänomen.

"Ich habe keinen Zweifel daran, dass Deutschland auch in Zukunft der Wachstumsmotor Europas sein wird." Spanische Unternehmen sind trotz des Rückgangs der deutschen Exporte nach Frankreich in Sachen Zuversicht auf Platz eins. Vergleichsweise niedrige Energiepreise, ein stabiler Arbeitsmarkt und ein starker Konsum, kombiniert mit einem Boom im Tourismussektor, haben im vergangenen Jahr für ein erwartetes Wachstum von 2,4 Prozent gesorgt.

Auch Griechenland, das im Moment zu den EU-Ländern mit dem höchsten Wachstum gehört, behandelt die deutsche Rezession als Thema. Die Konjunkturlokomotive Europas hat "kein Dampf mehr im Kessel", schreibt die Wirtschaftszeitung "Naftemporiki". Bisher spüren die Griechen jedoch wenig von der Bremswirkung.

Weder im bilateralen Handel noch im wichtigen Tourismussektor macht sich die deutsche Schwächephase bemerkbar. Größere Sorge verursacht in Griechenland die politische Instabilität in Berlin. Angesichts der Probleme der Ampelkoalition und des Aufstiegs der AfD fragt man sich, ob "die Lokomotive Deutschland in diesem Jahr nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch entgleist und Europa mit sich reißt", schreibt "Naftemporiki".

