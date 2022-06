Besiege die Langeweile mit Spaß! Banggood startet den ersten Banggood Hobby Day

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) -Nach der Einführung des neuen Slogans „Gear Up For Fun" im Mai 2022 hat der weltweit führende Online Shop Banggood (https://www.banggood.com/) am 6. Juni seine erste Banggood Hobby Day Kampagne gestartet. Die 21-tägige Aktion bietet eine breite Palette von Produkten und Zubehör für Bastler und Heimwerker.„Die Covid-19-Pandemie hat enorme Auswirkungen auf das Leben aller Menschen, unabhängig davon, wo sie leben, und stellt sie vor noch nie dagewesene Herausforderungen für ihre körperliche und geistige Gesundheit", sagte Vincent Zou, Vorsitzender von Banggood. „Ein Hobby zu entwickeln, hilft den Menschen, schwierige Momente zu überstehen. Wir wollen allen helfen, die Herausforderungen zu meistern, indem wir sie einladen, die Leidenschaft für ihre Hobbys zu entfachen und die Langeweile mit Spaß zu besiegen."Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (https://www.who.int/news/item/02-03-2022-covid-19-pandemic-triggers-25-increase-in-prevalence-of-anxiety-and-depression-worldwide) stieg im ersten Jahr der Pandemie die weltweite Prävalenz von Angstzuständen und Depressionen um mehr als 25 Prozent. Es wird berichtet (https://www.chinadaily.com.cn/a/202205/11/WS627af007a310fd2b29e5bd44.html), dass seit dem Ausbruch der Pandemie die Zahl der Patienten mit Depressionen um 70 Millionen und die Zahl der Angstpatienten um etwa 90 Millionen gestiegen ist, während Hunderte von Millionen mehr als zuvor an Schlaflosigkeit leiden.Ob es darum geht, Häuser zu verschönern, an Autos oder Motorräder rumzubasteln, mit Freunden und der Familie Sport im Freien zu treiben oder mit einer Drohne die schönsten Momente eines Ausflugs festzuhalten - die Menschen können bei diesen Aktivitäten Spaß haben, ob zu Hause oder in der Natur, und das unterstreicht die Bedeutung eines Hobbys als Schlüsselkomponente eines positiven Lebensstils.Während des Banggood Hobby Day gibt es im Online-Shop eine breit gefächerte Produktpalette, die von Freizeitspielzeug, Outdoor-Ausrüstung, Werkzeugen, digitaler Elektronik, Haushaltspflegeprodukten und Kleidung bis hin zu Auto- und Motorradzubehör reicht, sowie zahlreiche neue Premium-Angebote und Rabatte von bis zu 70%.Informationen zu BanggoodBanggood ist ein weltweit führender Online-Shop, der Millionen von sorgfältig ausgewählten Produkten bietet. Von Unterhaltungselektronik über Werkzeug, Heimausstattung, Spielzeug und Sportartikeln bis hin zu Kleidung wird alles mit nur wenigen Klicks direkt an die Haustür geliefert.Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.banggood.com/aboutBanggood.htmlLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1762899/Banggood_Logo.jpgPressekontakt:Zehui Zheng,zhengzehui@banggood.comOriginal-Content von: Banggood, übermittelt durch news aktuell