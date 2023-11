Beschleunigung der globalen Reichweite: Scivita Medical stellte auf der MEDICA 2023 umfassende endoskopische Lösungen vor

Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) -Vom 13. bis zum 16. November präsentierte das Medizintechnikunternehmen Scivita Medical Technology Co., Ltd. („Scivita Medical") seine fortschrittliche Suite von minimalinvasiven Diagnose- und therapeutischen Lösungen auf der 55. Internationalen Krankenhaus- und Medizingeräteausstellung (MEDICA) am Stand9/C64. Das Unternehmen präsentierte sein umfassendes Portfolio, zu dem wiederverwendbare Endoskope, Einweg-Videoskop-Lösungen und zugehörige Verbrauchsmaterialien gehören, die auf der MEDICA zum ersten Mal vorgestellt werden. Dies unterstrich die Bedeutung von Scivita Medical als umfassender Lösungsanbieter und sein Engagement für den weltweiten Austausch von Branchentrends und Innovationen.Ein umfassendes Produkt- Layout für vollständige minimalinvasive LösungenAls globales Unternehmen für Medizintechnologie nimmt Scivita Medical in diesem Jahr zum dritten Mal an der MEDICA teil. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung und Vermarktung von medizinischen Endoskopen und damit in Zusammenhang stehenden Produkten. Dank Forschungs- und Entwicklungszentren in China und Japan, bietet Scivita Medical nicht nur Einweg-Videoskope, sondern auch wiederverwendbare Endoskope für den globalen Markt an. Das umfassende Portfolio an Endoskopprodukten und Produktkandidaten deckt alle Arten von Endoskopie-Eingriffen ab, die von den verschiedenen klinischen Abteilungen durchgeführt werden.Auf der diesjährigen MEDICA präsentierte Scivita Medical seine selbst entwickelten Produkte wiederverwendbarer Endoskopsysteme, darunter das 4K-UHD-Kamerasystem, das 4K-Fluoreszenzbildgebungssystem und 3D-Visualisierung sowie alle kommerziell erhältlichen Einweg-Videoskop-Lösungen. Zum ersten Mal präsentierte Scivita Medical auch sein Einweg-Zubehör auf der MEDICA und verbesserte damit seine Fähigkeiten als Komplettlösungsanbieter weiter.Scivita Medical ist bestrebt, seine Kerntechnologien kontinuierlich zu verbessern, und wird und im nächsten Jahr eine neue Produktreihe herausbringen, um die Diagnose- und Behandlungslösung des Unternehmens mit Endoskopen zu vervollständigen.Globale Produktions- und Lieferkapazitäten zum Vorteil von Ärzten und Patienten weltweitScivita Medical betrachtet die „Globalisierung" als seine Kernentwicklungsstrategie und erweitert seine globale Reichweite kontinuierlich, um sowohl Ärzten als auch Patienten zu helfen. Das Unternehmen ist mittlerweile auf fünf Kontinenten und in mehr als 40 Ländern vertreten. In diesem Jahr eröffnete Scivita Medical offiziell seinen globalen Hauptsitz, seine Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsstätte, wodurch seine Innovations- und Vertriebsfähigkeiten erheblich gesteigert wurden, da es Forschung und Entwicklung, Produktion, Marketing, Schulungen für Ärzte, Produktdisplay und empirische Aktivitäten kombiniert. Darüber hinaus hat das Unternehmen vor Kurzem zwei Zulassungszertifikate für ISO-Managementsysteme erhalten, die die Zuverlässigkeit und Stabilität seiner Managementsysteme sowie seine außergewöhnlichen globalen Produktions- und Lieferkettenfähigkeiten unterstreichen.„Wir freuen uns, auf der MEDICA, einer führenden professionellen Plattform, mit Ärzten aus aller Welt umfassend in Kontakt zu treten, um unsere komplette minimalinvasive Diagnose- und Behandlungslösung mit Endoskopen vorzustellen", so Michael Li, Vice President of International Marketing & Sales. „Wir engagieren uns weiterhin für unsere globale Expansion, verbessern und entwickeln kontinuierlich Produkte, die überlegene minimalinvasive klinische Lösungen bieten, mit dem Ziel, die bevorzugte Marke zu werden, auf die Ärzte und Patienten weltweit vertrauen."Informationen zu Scivita MedicalScivita Medical wurde 2016 gegründet und ist ein Medizintechnikunternehmen, das minimalinvasive Diagnose- und Behandlungslösungen anbietet und sich auf die Forschung, Entwicklung und Vermarktung von medizinischen Endoskopen und verwandten Produkten konzentriert. Scivita Medical hat die "Globalisierung" zu seiner Kernstrategie gemacht und Forschungs- und Entwicklungszentren in China und Japan eingerichtet. Mit soliden internen F&E-Kapazitäten hat Scivita Medical eine einzigartige Technologieplattform aufgebaut, die auf fünf synergetischen Kerntechnologien beruht, und ein umfassendes Portfolio von Endoskopprodukten und Produktkandidaten entwickelt, das alle Arten von Endoskopverfahren abdeckt, die von den verschiedenen klinischen Abteilungen durchgeführt werden, um die unterschiedlichsten medizinischen Bedürfnisse zu erfüllen. Scivita Medical hält sich an die Werte „Klinischer Schwerpunkt", „Gemeinsame Innovation", „Menschenorientiert", „Exzellenz und Effizienz" und wird seine Kerntechnologien kontinuierlich verbessern, die Marktdurchdringung mit exzellenten Produkten erhöhen und die bevorzugte Marke sein, der Ärzte und Patienten in aller Welt vertrauen.Weitere Informationen finden Sie auf: scivitamedical.com/#/