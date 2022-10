Die Beschäftigung im Privatsektor steigt im September um 208.000 und übertrifft damit die Erwartungen: Was Anleger wissen müssen

Der Beschäftigungszuwachs in der Privatwirtschaft ist im September gestiegen - ein Zeichen für die Stärke des US-Arbeitsmarktes. Was geschah: Die Beschäftigung im privaten Sektor stieg im September um 208.000 Stellen, so der neue ADP National Employment Report. Die Zahl lag über den revidierten 185.000 vom August und übertraf auch die durchschnittlichen Schätzungen der Ökonomen von 200.000. Die Löhne stiegen im Jahresvergleich um 7,8 %.… Hier weiterlesen