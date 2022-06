Beschäftigte im Verarbeitenden Gewerbe im April 2022: +0,6 % zum Vorjahresmonat / Zahl der Beschäftigten gegenüber Vormonat unverändert

WIESBADEN (ots) -Beschäftigte im Verarbeitenden Gewerbe, April 2022+0,6 % zum Vorjahresmonat0,0 % zum VormonatEnde April 2022 waren knapp 5,5 Millionen Personen in den Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes mit 50 und mehr Beschäftigten tätig. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, stieg die Zahl der Beschäftigten gegenüber April 2021 um 33 400 oder 0,6 %. Damit stieg die Beschäftigtenzahl bereits im vierten Monat in Folge gegenüber dem jeweiligen Vorjahresmonat. Im Vergleich zum März 2022 blieb die Zahl der Beschäftigten im April 2022 unverändert, nachdem sie im Februar (+0,4 %) und März (+0,1 %) jeweils gegenüber dem Vormonat gestiegen war.Zuwächse in den meisten großen Branchen, aber Rückgang in der AutomobilindustrieDeutlich überdurchschnittlich stieg die Beschäftigtenzahl im April 2022 gegenüber dem Vorjahresmonat in der Herstellung von elektrischen Ausrüstungen mit +3,3 % sowie in der Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen mit +3,1 %. In der Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln (+1,4 %), in der Herstellung von Metallerzeugnissen (+1,0 %) und im Maschinenbau (+0,5 %) nahm die Zahl der Beschäftigten ebenfalls zu. In der Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen ging die Beschäftigtenzahl dagegen um 2,0 % gegenüber dem Vorjahresmonat zurück.4,7 % weniger geleistete Arbeitsstunden und 6,5 % höhere Entgelte als im VorjahresmonatDie im April 2022 im Verarbeitenden Gewerbe geleisteten Arbeitsstunden sanken im Vergleich zum April 2021 um 4,7 % auf 645 Millionen Stunden. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der April 2022 einen Arbeitstag weniger hatte als der Vorjahresmonat.Die Entgelte für die Beschäftigten lagen im April 2022 bei rund 26,5 Milliarden Euro. Gegenüber dem Vorjahresmonat war das ein Anstieg um nominal (nicht preisbereinigt) 6,5 %.Weitere Informationen:Basisdaten und lange Zeitreihen zum Monatsbericht im Verarbeitenden Gewerbe können über die Tabellen Beschäftigte und Umsatz der Betriebe im Verarbeitenden Gewerbe (42111-0002) und (42111-0004) in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen werden.Die wichtigsten aktuellen Ergebnisse bietet auch die Themenseite "Industrie, Verarbeitendes Gewerbe". Dort ist auch die Dokumentation der Methodik im Qualitätsbericht "Monatsbericht für Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden" verfügbar.Die Ergebnisse zum Verarbeitenden Gewerbe sind neben weiteren Indikatoren zur Einordnung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie auch auf der Sonderseite "Corona-Statistiken" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes verfügbar.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Pressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell