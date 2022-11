Berufsverband der Frauenärzte e.V. kooperiert mit praktischArzt und Medi-Karriere

Mannheim (ots) -Mit dem gemeinsamen Ziel, Frauenärztinnen und Frauenärzte sowohl als Arbeitnehmer als auch als Arbeitgeber noch intensiver zu unterstützen, kooperieren der Berufsverband der Frauenärzte e.V. (BVF) und die pA Medien GmbH seit Oktober 2022. Im Rahmen der Zusammenarbeit wurde ein, von der pA Medien GmbH betriebener, reichenweitenstarker Stellenmarkt auf der BVF-Website integriert.Dem Berufsverband der Frauenärzte e.V. (BVF) ist es ein Anliegen, seine Mitglieder bei der Job- und Karrierevermittlung zu unterstützen und auch medizinischen Fachangestellten Perspektiven bei der Stellensuche zu schaffen. Die pA Medien GmbH betreibt die digitalen Karriere- und Informationsportale praktischArzt (https://www.praktischarzt.de/)und Medi-Karriere (https://www.medi-karriere.de/) mit monatlich über 2.000.000 Besucherinnen und Besuchern.Reichweitenstarker Stellenmarkt für den BVFAls wichtigen Baustein der Kooperation integrierte die pA Medien GmbH einen neuen Stellenmarkt direkt auf der Verbandswebsite www.bvf.de. Dort finden Besucherinnen und Besucher nun unmittelbar ein umfassendes Stellenangebot der beiden Portale praktischArzt und Medi-Karriere mit Fokussierung auf medizinische Berufe im Fachbereich Frauenheilkunde und Geburtshilfe."Einfach und in wenigen Schritten können Frauenärztinnen und Frauenärzte nach passenden Stellenanzeigen suchen - egal ob Vollzeit oder Teilzeit, im Umkreis oder deutschlandweit - oder diese aufgeben. Ergänzend rundet die Stellebörse für MFAs das Angebot für gynäkologische Praxen ab", so Timo Krasko, Geschäftsführer der pA Medien GmbH.Die Stellenmarkt-Integration erfolgte im Oktober. Michael Schmitt, Geschäftsführer der pA Medien GmbH, ergänzt: "Die Integration wurde engagiert vom Team des BVF vorangetrieben und gemeinsam Hand in Hand durchgeführt".BVF-Mitglieder profitieren bei StellenschaltungAls Mitglieder des BVF profitieren Gynäkologen und Gynäkologinnen zudem von rabattierten Anzeigenpreisen auf den Stellenportalen. Als besondere Maßnahme zur Förderung der Weiterbildungsstellen im niedergelassenen Bereich werden Stellenanzeigen für Weiterbildungsassistentinnen und -assistenten der niedergelassenen BVF-Mitglieder stark rabattiert. Damit wird es Arztpraxen ermöglicht, mit geringen finanziellen Aufwänden nachhaltige Aufmerksamkeit zu erzielen."Der Berufsverband der Frauenärzte möchte seine Mitglieder vielseitig bei der Berufsausübung unterstützen - bei der Karrierebildung sowie auch bei der personellen Praxisorganisation. Durch die Kooperation mit dem zielgruppengenauen digitalen Stellenmarkt von praktischArzt und Medi-Karriere ebnen wir kurze Wege für unsere Mitglieder", sagt Dr. Klaus Doubek, Präsident des Verbandes, dem diese Kooperation als weiterer Service für die Mitglieder des BVF ein besonderes Anliegen war.Pressekontakt:pA Medien GmbHGeschäftsführung: Michael Schmitt, Timo KraskoInnere Wingertstrasse 9, 68309 MannheimTelefon: +49 69 400 30 101kontakt@praktischarzt.deBerufsverband der Frauenärzte e.V.Arnulfstraße 58, 80335 Münchenwww.bvf.depresse@bvf.deOriginal-Content von: pA Medien GmbH, übermittelt durch news aktuell