Bertrandt und freelance.de unterzeichnen Kooperationsvertrag / Größerer Zugriff auf Expert*innennetzwerk

Ehningen (ots) -Bertrandt hat ab sofort bei Bedarf einen noch größeren Zugriff auf ein Expert*innennetzwerk. Möglich wird dies durch eine exklusive Kooperation mit freelance.de. Auch Kunden profitieren von dieser erweiterten Kapazität.Die Bertrandt Technology Consulting GmbH (BTC), eine Tochtergesellschaft der Bertrandt AG, hat einen exklusiven Kooperationsvertrag mit freelance.de, der führenden digitalen Plattform für Freelancer und Auftraggeber im DACH Raum, abgeschlossen. Zur Vertragsunterzeichnung kamen Markus Ruf, Vorstand der Bertrandt AG, sowie Simon Gravel und Robin Gollbach, Geschäftsführer von freelance.de zusammen."Durch diesen exklusiven Vermittlungsvertrag erhalten wir Zugriff auf den größten Freelancer Pool in DACH. Bedarfsorientiert können wir damit unser Know-how aufstocken, unsere Kapazitäten entsprechend erhöhen und auch unseren Kunden einen noch größeren Zugang an Expert*innenkompetenz gewähren", sagt Markus Ruf, Mitglied des Vorstands der Bertrandt AG.Die Vereinbarung umfasst die aktive Unterstützung durch das Recruiting Team von freelance.de bei der Beauftragung von verfügbaren Partnern, die fachlich auf Projekte passen. Die ersten gemeinsamen Projekte sind bereits in der Umsetzung. Darüber hinaus haben die beiden Unternehmen ein Co-Branding beschlossen. Dieses soll den Bekanntheitsgrad sowohl von BTC als auch von freelance.de bei Kunden, Partnern und potenziellen Bewerber*innen künftig deutlich erhöhen.Innovationskooperationen mit Partnern sind bei Bertrandt mittlerweile ein Lösungsansatz für nachhaltige Entwicklungsprojekte geworden. Seit Jahren arbeitet das Unternehmen erfolgreich mit Partnerunternehmen, Interim-Managern und Freelancern zusammen. Diese Expert*innen ergänzen das Leistungsspektrum bei Bedarf mit ihrem Fachwissen, erweitern den Zugriff auf Ressourcen und sind auch für Kunden in der direkten Zusammenarbeit ein großer Mehrwert. Dies hat Bertrandt auch dazu bewogen, im letzten Jahr die Tochtergesellschaft BTC zu gründen.freelance.de wurde 2007 gegründet und ist heute die größte digitale Plattform für Freelancer und Projektanbieter im DACH Raum. Der Kern der Plattform ist die intelligente Vernetzung von Selbstständigen und offenen Projekten von Unternehmen oder Personaldienstleistern auf Basis qualifizierter Informationen. freelance.de verfolgt die Vision, für jede Aufgabe den besten Experten und für jeden Freelancer das beste Projekt in verschiedenen Branchen zu finden.