Bertrandt eröffnet ersten Standort in Marokko / Unternehmen wächst international

Ehningen (ots) -Der Engineeringpartner hat seinen ersten Standort in Nordafrika eröffnet. In Marokkos Hauptstadt Rabat werden künftig Arbeiten für den lokalen Markt ausgeführt. Der Fokus liegt im Bereich Elektrik und Elektronik, Produktentwicklung und Industrialisierungsdienstleistungen. Marokko wird zudem zu einer wichtigen Säule im transnationalen Entwicklungsnetzwerk von Bertrandt ausgebaut. Langfristig sollen weit über 500 Mitarbeitende am Standort in Rabat beschäftigt werden.Mit einer Feier wurde der erste Bertrandt Standort in Marokko eröffnet. Neben Kunden kamen auch Regierungsvertreter, um zu gratulieren und sich ein Bild des Unternehmens und der Räumlichkeiten zu verschaffen."Der Trend zur Vergabe von größeren und ganzheitlichen Projekten setzt sich weiter fort. Dafür sind Entwicklungsdienstleister mit umfassendem Know-how und Kompetenz vor allem im Bereich der Megatrends gefragt. Bertrandt verfügt über diese Expertise. Zudem legen wir großen Wert darauf, als Entwicklungspartner in der Nähe unserer Kunden zu sein, sie an ihren internationalen Standorten zu unterstützen und Projekte länderübergreifend zu bearbeiten. Damit liefern wir den Kunden einen Mehrwert und bleiben langfristig wettbewerbsfähig", sagt Michael Lücke, Mitglied des Vorstands der Bertrandt AG.An dem neuen Standort in Marokkos Hauptstadt Rabat liegt der Schwerpunkt auf Elektrik und Elektronik, Produktentwicklung sowie Industrialisierungsdienstleistungen für den lokalen Markt. Zudem wird der Standort Marokko zur einer wichtigen Säule im transnationalen Entwicklungsnetzwerk von Bertrandt ausgebaut.Neben der örtlichen Nähe zum Kunden bietet der Standort für Bertrandt noch weitere Vorteile. Rabat verfügt über ein breites Spektrum an Universitäten mit Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Darüber hinaus werden dort viele Fachkräfte ausgebildet, unter anderem in den Bereichen Mechanik, Elektrotechnik und Elektronik. In den kommenden fünf Jahren sollen am Standort in Rabat weit über 500 Mitarbeitende an den Projekten arbeiten.Pressekontakt:Bertrandt AGBirkensee 171139 EhningenJulia SchmidCorporate CommunicationsMobil: +49 (0)16098628706E-Mail: julia.schmid@bertrandt.comwww.bertrandt.comOriginal-Content von: Bertrandt AG, übermittelt durch news aktuell