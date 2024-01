Bertrandt-Anleger wird’s freuen!

Das Unternehmen Bertrandt wird aktuell positiv bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 16,93 und ist somit unter dem Branchendurchschnitt von 37,69. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist. In den letzten 12 Monaten hat die Aktie eine Performance von 24,7 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Professionelle Dienstleistungen" eine Outperformance von 22,94 Prozent bedeutet. Zudem liegt die Dividendenrendite mit 2,34 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent.

Die Anlegerstimmung bezüglich Bertrandt ist ebenfalls positiv. In den sozialen Medien werden überwiegend positive Themen und Meinungen rund um das Unternehmen diskutiert. Dies führt zu der Einschätzung, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Insgesamt ist Bertrandt also aus fundamentaler Sicht unterbewertet und erhält eine positive Bewertung.