Bertrandt Aktie: Das war nur der Anfang!

Der Aktienkurs von Bertrandt ist im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") um 28,57 Prozent gestiegen, was mehr als 23 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche lag die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten bei 1,6 Prozent, aber auch hier hat Bertrandt mit 26,97 Prozent deutlich besser abgeschnitten. Diese starke Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bertrandt beträgt derzeit 17,95 und liegt damit um 52 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 37. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Bertrandt eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bertrandt-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 80, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 57,97, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zusammen ergibt dies eine "Schlecht"-Rating nach RSI-Bewertung für Bertrandt.

In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Bertrandt-Aktie mittlerweile 47,71 EUR erreicht, während die Aktie selbst auf 51,6 EUR gestiegen ist. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +8,15 Prozent, was zu einer Bewertung "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 49,74 EUR, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Bertrandt daher eine Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf der technischen Analyse.