Bertrandt Aktie: Das war ja klar …

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird der Punkt neutral bewertet. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich im letzten Monat nicht wesentlich geändert. Aus diesem Grund erhält die Bertrandt-Aktie auch hier ein neutrales Rating.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Bertrandt als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 17,95 insgesamt 52 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Professionelle Dienstleistungen" (37,55).

In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine negative Differenz von -0,89 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen". Daher erhält Bertrandt in diesem Bereich eine neutrale Bewertung.

Im Branchenvergleich erzielte Bertrandt in den letzten 12 Monaten eine Performance von 28,57 Prozent, was eine Outperformance von +27,19 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Bertrandt um 22,43 Prozent über dem Durchschnittswert. Aus diesem Grund wird das Unternehmen in dieser Kategorie als gut bewertet.