Bertrandt Aktie: In selten guter Lage!

Der Aktienkurs von Bertrandt verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -3,95 Prozent, was 8,65 Prozent unter dem Durchschnitt (4,7 Prozent) des Industrie-Sektors liegt. Im Bereich der professionellen Dienstleistungen liegt die mittlere jährliche Rendite bei -0,29 Prozent, und Bertrandt liegt aktuell 3,66 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das aktuelle Kursniveau beträgt die Dividendenrendite 2,34 Prozent, was nur 0,78 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Professionelle Dienstleistungen, 3,12) liegt. Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik als "Neutral". Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Verbindung gebracht.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Bertrandt zeigen eine erhöhte Aktivität im Netz, was zu einer Einschätzung von "Gut" in diesem Bereich führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch weitgehend unverändert, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Insgesamt erhält Bertrandt daher ein "Gut"-Wert für diesen Faktor.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bertrandt beträgt aktuell 14, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" im Durchschnitt ein KGV von 38 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet ist Bertrandt daher unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.