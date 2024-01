Bertrandt Aktie: Der nächste starke Knaller!

Die deutsche Firma Bertrandt erhält gemischte Bewertungen von Analysten in Bezug auf ihre Dividendenpolitik, technische und fundamentale Analyse sowie Aktienkursperformance.

In Bezug auf die Dividendenpolitik ergibt sich eine negative Differenz von -0,89 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen", was zu einer "Neutral"-Bewertung durch Analysten führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Bertrandt-Aktie um +12 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine positive Bewertung von +8,21 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating in der einfachen Charttechnik führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird die Aktie von Bertrandt als unterbewertet betrachtet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 17,95 insgesamt 52 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Professionelle Dienstleistungen", der 37,55 beträgt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Aktienkursperformance erzielte Bertrandt in den vergangenen 12 Monaten eine Outperformance von +27,19 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche und eine Überperformance von 22,43 Prozent im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.