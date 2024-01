Bertrandt Aktie: Das macht sprachlos!

Die Bertrandt-Aktie hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 11,96 Prozent erzielt, was zu einer Outperformance von +10,63 Prozent im Branchenvergleich für die "Professionelle Dienstleistungen"-Branche führt. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite von Bertrandt um 7,09 Prozent über dem Durchschnittswert. Infolgedessen erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite der Bertrandt-Aktie beträgt derzeit 2,34 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,23 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Bertrandt-Aktie hat einen Wert von 88 und zeigt an, dass die Aktie überkauft ist. Daher erhält sie in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 54,65, und die Aktie wird weder als überkauft noch als -verkauft eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Bertrandt.

Die Diskussionsintensität über Bertrandt in den sozialen Medien zeigt langfristig eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" bezüglich des langfristigen Stimmungsbilds führt.

Insgesamt zeigt die Bewertung der Bertrandt-Aktie gemischte Signale, wobei sie in den Bereichen Dividendenrendite und RSI eher neutral bewertet wird, während sie in Bezug auf die Branchenvergleich Aktienkurs eine positive Bewertung erhält.