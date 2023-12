Bertrandt Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Die Analyse der Aktie von Bertrandt zeigt interessante Ausprägungen hinsichtlich des Sentiments und des Buzz im Internet. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage einen Wert von 47,24 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 49,45 EUR liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 45,83 EUR, was über dem letzten Schlusskurs (+7,9 Prozent) liegt, und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Bertrandt daher ein "Gut"-Rating basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Im Branchenvergleich mit Aktien aus dem Sektor "Industrie" zeigt sich, dass Bertrandt mit einer Rendite von 40,97 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von 39 Prozent liegt. Auch im Vergleich zur "Professionelle Dienstleistungen"-Branche, die eine mittlere Rendite von -1,38 Prozent aufweist, liegt Bertrandt mit 42,35 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,93 Prozent, was 1,58 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Professionelle Dienstleistungen, 3,51) liegt. Daher erhält Bertrandt in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Auswertung zeigt, dass Bertrandt in verschiedenen Bereichen unterschiedlich abschneidet, was zu einer insgesamt gemischten Bewertung führt.