Bertrandt Aktie: Das ist einfach klasse!

Die Analyse von Bertrandt Aktien basierend auf verschiedenen Indikatoren zeigt gemischte Bewertungen. Die technische Analyse deutet darauf hin, dass die Aktie aufgrund des längerfristigen 200-Tage-Durchschnitts eine "Neutral"-Bewertung erhält, während der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Dies ergibt insgesamt ein "Gut"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Das Anleger-Sentiment deutet ebenfalls auf eine positive Stimmung hin, da in den letzten zwei Wochen vor allem positiv über Bertrandt diskutiert wurde. Auch in den vergangenen Tagen überwiegen die positiven Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie momentan überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung auf Basis des 7-Tage-RSI führt. Beim 25-Tage-RSI erhält Bertrandt jedoch eine "Neutral"-Einstufung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Auf fundamentaler Basis wird die Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,89 liegt der Abstand zum Branchen-KGV bei 54 Prozent.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für Bertrandt Aktien basierend auf den verschiedenen Analysemethoden.