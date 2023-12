Bertrandt Aktie: Das ist beeindruckend!

Die Analyse der Aktienkurse von Bertrandt zeigt, dass neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle spielen. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Beurteilungen in sozialen Medien überwiegend positiv. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "Gut" eingestuft, was auf eine positive Stimmung rund um das Unternehmen hinweist.

Der Relative Strength-Index (RSI) gibt ebenfalls Aufschluss über die Aktie von Bertrandt. Der RSI7 liegt bei 47,62, was zu einer neutralen Empfehlung führt, während der RSI25 bei 42,12 liegt und somit ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass Investoren bei einer Dividendenrendite von 1,93% im Vergleich zum Branchendurchschnitt von professionellen Dienstleistungen einen geringeren Ertrag von 1,49 Prozentpunkten erzielen können. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Auch fundamental betrachtet steht Bertrandt gut da. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 17 im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 37. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie daher als unterbewertet einzustufen, was zu einer "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie führt.

