Bertrandt Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein guter Indikator für die Bewertung von Aktien in Bezug auf überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die Bertrandt-Aktie ergibt sich ein RSI-Wert von 28 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überverkaufung hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 54, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Somit ergibt sich insgesamt nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Bertrandt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Mit einem Wert von 14,97 ist Bertrandt deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 43,35 und daher unterbewertet. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Bertrandt-Aktie bei 47,43 EUR liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 47,25 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine neutrale Bewertung der Aktie hin.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Bertrandt. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da die Diskussionen weder übermäßig positiv noch negativ waren. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie gibt Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Bertrandt wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.