Bertrandt Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Die technische Analyse der Bertrandt-Aktie zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen einen Wert von 82,24 aufweist, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung des Signals als "Schlecht". Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 72, was ebenfalls als überkauft betrachtet wird und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird die RSI daher als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Die Stärke der Diskussion über das Unternehmen hat jedoch abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Bertrandt daher in dieser Kategorie ein "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Bertrandt-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 47,53 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 43,3 EUR weicht somit um -8,9 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem letzten Schlusskurs von 49,94 EUR um -13,3 Prozent darunter und führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält die Bertrandt-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Fundamental betrachtet hat Bertrandt ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" als unterbewertet gilt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.