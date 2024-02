Bertrandt Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Derzeit wird Bertrandt als unterbewertet eingestuft, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16, was 57 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 37. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Bertrandt-Aktie derzeit bei 56,38 liegt, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist. Auf der Basis des RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, wird die Aktie weiterhin als "Neutral" eingestuft, da der Wert 62 beträgt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt Bertrandt eine mittlere Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Daher wird die langfristige Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Verglichen mit anderen Unternehmen der "Industrie" hat Bertrandt in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 7,74 Prozent erzielt, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 0,41 Prozent liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.