Bertrandt Aktie: Was kann da noch kommen?

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

Die Bertrandt-Aktie wird in der technischen Analyse positiv bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 47,68 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 53,4 EUR liegt, was einer Abweichung von +12 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (49,35 EUR) liegt derzeit über dem letzten Schlusskurs (+8,21 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein "Neutral"-Rating für die Bertrandt-Aktie. In den letzten 12 Monaten konnte Bertrandt eine Performance von 28,57 Prozent erzielen, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche eine Outperformance von +27,19 Prozent bedeutet. Auch im "Industrie"-Sektor lag die Rendite mit 22,43 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Bertrandt zeigt an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt führt. Insgesamt erhält die Bertrandt-Aktie somit positive Bewertungen in der technischen Analyse und im Branchenvergleich.