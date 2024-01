Bertrandt Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Die Firma Bertrandt schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Professionelle Dienstleistungen. Der Unterschied beträgt 1,01 Prozentpunkte (2,34 % gegenüber 3,35 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index bei 47,5 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Bertrandt-Aktie derzeit weder überkauft noch -verkauft ist, weshalb dieses Signal als "Neutral" eingestuft wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich für die Aktie ein Wert von 35, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Neutral".

Die Analyse der Anleger-Stimmung zeigt, dass Bertrandt in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet wurde. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut", was insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird die Bertrandt-Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,93 bewertet, was 55 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" (37,64). Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung, wodurch aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut" erfolgt.