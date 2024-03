Bertrandt Aktie: Jetzt ist alles möglich

Der Relative Stärke-Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis zur Gesamtanzahl der Bewegungen setzt. Für Bertrandt liegt der RSI bei 28,18, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 53, was auf eine neutrale Situation hinweist und somit ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf Dividenden schüttet Bertrandt derzeit Dividenden aus, die nur leicht unter dem Branchendurchschnitt der Professionellen Dienstleistungen liegen. Die Differenz beträgt 0,73 Prozentpunkte (2,34 % gegenüber 3,07 %), was zu einer "Neutral"-Bewertung der Dividendenpolitik der Aktie führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Bertrandt wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Das Stimmungsbarometer zeigte an sieben Tagen grün, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet werden konnten. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt und auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen zeigte sich vor allem ein Interesse an positiven Themen.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Bertrandt derzeit bei 47,42 EUR, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst lag bei 46,8 EUR, was einen Abstand von -1,31 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt dieser bei 48,97 EUR, was zu einem Abstand von -4,43 Prozent und somit auch zu einem "Neutral"-Signal führt. Basierend auf beiden Zeiträumen ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.