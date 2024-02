Bertrandt Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Die Aktie von Bertrandt wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,03 bewertet, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" (37,73) eine Unterbewertung um 58 Prozent signalisiert. Aus der Perspektive der fundamentalen Analyse ergibt sich daher eine Einstufung als "Gut".

In den sozialen Medien wurde Bertrandt in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher auch eine Einstufung als "Gut". Darüber hinaus haben starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation dazu geführt, dass die Stimmung für Bertrandt in den letzten Wochen deutlich verbessert wurde. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat Bertrandt in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 7,74 Prozent erzielt, was mehr als 5 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Professionelle Dienstleistungen"-Branche, die eine mittlere Rendite von -0,22 Prozent verzeichnet, liegt die Rendite von Bertrandt mit 7,96 Prozent deutlich darüber. Diese starke Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.