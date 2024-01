Bertrandt Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Die Anleger diskutieren auf den sozialen Medien über Bertrandt und geben damit ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den Kommentaren und Meinungen der letzten zwei Wochen häufen sich insgesamt die positiven Meinungen. Zudem wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie von Bertrandt bezüglich der Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Wir bewerten Bertrandt anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt bei 31,25 Punkten, was bedeutet, dass die Bertrandt-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25-Wert liegt bei 34,76, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Mit einer Dividendenrendite von 2,34 Prozent liegt Bertrandt nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent. Daher wird die Aktie als neutrales Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung und das Buzz rund um Bertrandt lassen starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation frühzeitig erkennen. Obwohl sich die Stimmung für Bertrandt in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, wird die Aktie dennoch mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen als nicht außergewöhnlich gemessen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.