Bertrandt Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Die technische Analyse zeigt, dass die Bertrandt-Aktie in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 47,27 EUR für den Schlusskurs aufweist. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 53,8 EUR, was einer Abweichung von +13,81 Prozent entspricht. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung.

Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird analysiert und hier liegt der letzte Schlusskurs mit 46,36 EUR ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+16,05 Prozent Abweichung). Daher wird auch für diese kurzfristigere Basis ein "Gut"-Rating vergeben. Insgesamt erhält Bertrandt damit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Untersuchung des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Bertrandt derzeit überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Bertrandt-Aktie bei 17,89, was 53 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Bertrandt-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 40,97 Prozent erzielt hat, während die Branche "Professionelle Dienstleistungen" eine mittlere Rendite von -1,72 Prozent verzeichnete. Somit erhält die Aktie auch in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating aufgrund ihrer sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr.