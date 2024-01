Bertrandt Aktie: Hammer Entwicklung!

Die Stimmung der Investoren spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Analysten haben Bertrandt auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen diskutiert wurden, waren überwiegend positiv. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie mit "Gut" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat Bertrandt eine Rendite von 24,7 Prozent erzielt, was mehr als 18 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Professionelle Dienstleistungen" liegt die Rendite in den letzten 12 Monaten bei 1,91 Prozent, wobei Bertrandt mit 22,79 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die Abweichung des aktuellen Aktienkurses von dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei +7,95 Prozent liegt. Auch bei dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs über dem Durchschnitt (+6,83 Prozent). Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Bei der Beobachtung der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum ergibt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat. Die Diskussionsintensität wird als mittel eingestuft und die Rate der Stimmungsänderung als gering, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.