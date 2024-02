Bertrandt Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

In den letzten zwei Wochen wurde Bertrandt von hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies geht aus der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge hervor, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher die Einschätzung, dass die Anlegerstimmung auf einem guten Niveau ist. Die Messung der Anlegerstimmung führt daher zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Abhängig von der Diskussionsintensität, also der Anzahl der Wortbeiträge in sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Bertrandt wurde langfristig eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering und es konnten kaum Veränderungen identifiziert werden. Daher ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild insgesamt das Ergebnis "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Bertrandt mit einer Rendite von 7,74 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von 0,41 Prozent in der Branche "Professionelle Dienstleistungen". Diese sehr gute Entwicklung führt zu einer Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI beträgt der aktuelle Wert für Bertrandt 56,38, was als neutral eingestuft wird. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 62, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung des RSI von "Neutral".