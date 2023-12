Bertrandt Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die Aktie von Bertrandt wird aufgrund der fundamentalen Analyse als "gut" eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 17,89 deutlich niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen der Branche "Professionelle Dienstleistungen" (38,4). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin.

Aus charttechnischer Sicht wird die Bertrandt-Aktie ebenfalls positiv bewertet. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 47,27 EUR, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 53,8 EUR lag, was eine Abweichung von +13,81 Prozent bedeutet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 46,36 EUR wurde mit einem Schlusskurs von 53,8 EUR übertroffen, was einer Abweichung von +16,05 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "gut" Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass die Aktie von Bertrandt überverkauft ist, was zu einer "gut" Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Auf 25-Tage-Basis hingegen liegt der RSI im neutralen Bereich, was zu einer entsprechenden Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz ergibt sich eine neutrale Einstufung, da die Diskussionsintensität mittelmäßig ist und die Rate der Stimmungsänderungen gering bleibt.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Bewertung für die Bertrandt-Aktie aufgrund der fundamentalen, technischen und sentimentalen Analyse.