Bertrandt Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Die technische Analyse der Bertrandt-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 47,46 EUR liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 46,95 EUR liegt. Dies bedeutet eine Distanz von -1,07 Prozent zum GD200 und führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 49,35 EUR, was einer Distanz von -4,86 Prozent entspricht und die Aktie ebenfalls als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Bertrandt diskutiert, an 11 Tagen war das Stimmungsbarometer grün und es gab keine negativen Diskussionen. Insgesamt waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt, während in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen im Fokus standen. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Im Branchenvergleich hat Bertrandt in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,95 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -3,74 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt darstellt. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Bertrandt 8,88 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie wurden ebenfalls analysiert. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigten eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung war eher gut, was zu einem "Gut"-Rating führte. Insgesamt erhält die Aktie von Bertrandt bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".