Bertrandt Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Die Anlegerstimmung gegenüber Bertrandt ist laut einer Diskussion in den sozialen Medien grundsätzlich positiv. In den letzten Tagen gab es 12 positive Tage und nur einen negativen Tag, während an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Bertrandt daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Bertrandt derzeit bei 47,66 EUR. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 48,45 EUR lag und damit einen Abstand von +1,66 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 50,41 EUR, was einer Differenz von -3,89 Prozent und einem "Neutral"-Signal für die Bertrandt-Aktie entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Die Dividendenrendite von Bertrandt beträgt 2,34 Prozent in Bezug auf das Kursniveau und liegt damit nur leicht über dem Mittelwert von 2,3 Prozent für diese Aktie. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Neutral"-Bewertung von Analysten.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bertrandt 16, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" im Durchschnitt ein KGV von 37 haben. Somit ist Bertrandt aus fundamentaler Sicht unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.