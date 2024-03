Bertrandt Aktie: Da kann man verrückt werden!

Bertrandt AG: Analyse der Finanzkennzahlen

Die Bertrandt AG präsentiert eine Dividendenrendite von 2,34 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Professionellen Dienstleistungen von 3,09 % nur leicht darunter liegt. Die Differenz von 0,74 Prozentpunkten führt dazu, dass die Einstufung der Ausschüttung als "Neutral" betrachtet wird.

Bei der Bewertung der weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz spielt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle. In den letzten Monaten zeigte die Aktie von Bertrandt eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in diesem Bereich führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für Bertrandt führt.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Professionellen Dienstleistungen hat die Aktie von Bertrandt in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,95 % erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 0,33 % gestiegen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -4,27 % im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 4,81 % erzielte, liegt Bertrandt um 8,75 % unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) von Bertrandt liegt bei 76,32, und der RSI25 beläuft sich auf 71,67. Beide Werte führen zu einer Bewertung als "Schlecht". Insgesamt ergibt sich also ein Rating von "Schlecht" basierend auf dem RSI.

Die Finanzkennzahlen von Bertrandt zeigen gemischte Ergebnisse, wobei die Dividendenrendite als neutral betrachtet wird, während die Performance im Vergleich zur Branche und zum Sektor als schlecht eingestuft wird. Die Bewertung des RSI bestätigt diese Einschätzung.