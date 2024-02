Bertrandt Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

Die Bertrandt-Aktie weist eine Dividendenrendite von 2,34 Prozent auf, was nur 0,78 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Neutral". Die Bertrandt-Aktie erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von -3,95 Prozent, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 4,7 Prozent eine Unterperformance von 8,65 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -0,29 Prozent, und Bertrandt liegt derzeit 3,66 Prozent unter diesem Wert, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bertrandt-Aktie zeigt, dass sie sowohl kurzfristig als auch langfristig überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. In den letzten zwei Wochen wurde Bertrandt von privaten Anlegern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, und auch die allgemeine Anleger-Stimmung ist gut. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Gut".

Insgesamt zeigt die Bewertung der Dividendenpolitik, der Aktienkursperformance, des RSI und der Anleger-Stimmung gemischte Ergebnisse für die Bertrandt-Aktie.