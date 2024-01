Bertrandt Aktie: Anleger aufgepasst!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Bertrandt beträgt das aktuelle KGV 17. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" im Durchschnitt ein KGV von 37. Dies zeigt, dass Bertrandt aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist und die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion erhält.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Bertrandt mit einer Rendite von 40,97 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von 1,42 Prozent, den die "Professionelle Dienstleistungen"-Branche verzeichnet. Auch hier erhält die Aktie aufgrund ihrer sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Was die Dividende betrifft, schüttet Bertrandt gegenüber dem Durchschnitt der Branche Professionelle Dienstleistungen eine niedrigere Dividendenrendite von 1,93 % aus, im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,35 %. Daher wird der Ertrag als niedriger eingestuft und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den Gesprächen der Anleger in Bezug auf das Unternehmen Bertrandt gab es weder überwiegend positive noch überwiegend negative Themen. Daher bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.