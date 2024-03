Bertrandt Aktie: Alles völlig egal!

Das Anleger-Sentiment für das Unternehmen Bertrandt wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral diskutiert. An vier Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün an, was bedeutet, dass es keine negativen Diskussionen gab. An insgesamt fünf Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen interessierten sich die Anleger jedoch vor allem für positive Themen, was dazu führte, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer wird Bertrandt insgesamt mit einer "Gut"-Bewertung versehen.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Bertrandt weist dabei mit einem Wert von 14,86 eine deutlich günstigere Bewertung auf als der Branchendurchschnitt "Professionelle Dienstleistungen", was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist. Das Branchen-KGV liegt bei 43,29, was einen Abstand von 66 Prozent zum Wert von Bertrandt bedeutet. Aus diesem Grund wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Im Vergleich zum Aktiendurchschnitt der Branche "Industrie" erzielte die Aktie von Bertrandt im letzten Jahr eine Rendite von 0,75 Prozent, was 7,98 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" beträgt 1,43 Prozent, und Bertrandt liegt aktuell 0,68 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Vergleiche wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Analyse von starken positiven oder negativen Ausschlägen in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Bertrandt in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, weshalb Bertrandt auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" eingestuft.