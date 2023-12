Bertrandt Aktie: Alles andere als uninteressant …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen zu bewerten. Bei Bertrandt beträgt das aktuelle KGV 17, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Professionelle Dienstleistungen" durchschnittlich ein KGV von 37 haben. Dies deutet darauf hin, dass Bertrandt aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs der Bertrandt 47,41 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 52,7 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +11,16 Prozent und führt zur Bewertung "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage steht derzeit bei 47,34 EUR, was einer Distanz von +11,32 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie insgesamt die Gesamtnote "Gut".

Die relative Stärke (RSI) der Bertrandt beträgt aktuell 38,71 und zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 35, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit für die RSI die Einstufung als "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Bertrandt mit 40,97 Prozent um mehr als 36 Prozent darüber. Die Branche "Professionelle Dienstleistungen" verzeichnete eine mittlere Rendite von 1,95 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Bertrandt mit 39,01 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating für die Aktie in dieser Kategorie.