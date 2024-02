Bertrandt Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Die Bertrandt-Aktie bietet eine Dividendenrendite von 2,34 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Professionelle Dienstleistungen" verzeichnet eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3 Prozent. Daher wird die Aktie als neutrales Investment betrachtet und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Bertrandt in den letzten 12 Monaten eine Performance von 11,96 Prozent erzielt. Im Branchenvergleich bedeutet dies eine Outperformance von +10,42 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen", die im Durchschnitt um 1,54 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 4,73 Prozent hatte, liegt Bertrandt um 7,22 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist die Bertrandt-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen", die ein KGV von 37,85 haben, ist Bertrandt damit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Bertrandt-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 47,71 EUR lag, während der letzte Schlusskurs bei 49,2 EUR lag, was einer Abweichung von +3,12 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch auf der kurzfristigeren Basis liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Bertrandt-Aktie damit in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.