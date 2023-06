Bertelsmann sucht Führungskräfte von morgen

Gütersloh / Berlin (ots) -- Management diskutiert mit internationalen Top-Studierenden bei der 15. Ausgabe von "Talent Meets Bertelsmann" in Berlin- Karriere-Veranstaltung mit mehr als 50 Teilnehmer:innen aus ganz Europa- Fokus auf Arbeit mit KI-basierten Geschäftsmodellen- Dreitägiges Event mit Fallstudien, Karriere-Coaching und AbschlusseventBertelsmann vernetzt sich mit Top-Studierenden aus ganz Europa und lädt zur 15. Ausgabe der Karriere-Veranstaltung "Talent Meets Bertelsmann" in seine Hauptstadtrepräsentanz ein. Drei Tage lang bis Mittwoch tauschen sich 58 Teilnehmende aus 16 Ländern mit Führungskräften des internationalen Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmens aus. Sie bearbeiten Fallstudien in Teams und informieren sich über Einstiegsmöglichkeiten bei Bertelsmann. Insgesamt hatten sich im Vorfeld rund 600 Studierende für eine Teilnahme an "Talent Meets Bertelsmann" beworben.Immanuel Hermreck, Personalvorstand von Bertelsmann, sagt: "'Talent Meets Bertelsmann' ist eine der hochkarätigsten Karriereveranstaltungen der Branche. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind potentielle Führungskräfte von morgen - im besten Fall bei Bertelsmann. Ich freue mich sehr auf die vielen neuen Perspektiven und kreativen Ideen der jungen Menschen. Die Abschlusspräsentationen sind für uns jedes Mal wieder sehr beeindruckend und inspirierend. Das Thema 'Künstliche Intelligenz' ist in diesem Jahr ein Schwerpunkt unserer Fallstudien."Immanuel Hermreck weiter: "Wer in seinem späteren Berufsleben international und verantwortungsvoll arbeiten und dabei Kreativität mit Unternehmertum verbinden möchte, ist bei Bertelsmann genau an der richtigen Adresse."Die Ergebnisse ihrer Fallstudien präsentieren die Teilnehmenden vor einer Jury aus Mitgliedern des Top-Managements des Konzerns. Zu dieser gehören neben den Bertelsmann-Vorständen Thomas Rabe (CEO), Rolf Hellermann (CFO) und Immanuel Hermreck (CHRO) in diesem Jahr Núria Cabutí (CEO von Penguin Random House Grupo Editorial) und Dominique Casimir (CCO von BMG).Die Studierendengruppe mit der besten Präsentation gewinnt eine Reise nach Barcelona, wo sie u.a. diverse Niederlassungen von Bertelsmann-Unternehmensbereichen besichtigen wird.Bertelsmann lädt regelmäßig Top-Studierende in seine Berliner Hauptstadtrepräsentanz "Unter den Linden 1" ein. Die Veranstaltung ist regelmäßiger Höhepunkt der mehrfach ausgezeichneten Employer-Branding-Kampagne "Create Your Own Career".Wie bereits in den Vorjahren wird die Veranstaltung von Amiaz Habtu, bekannt aus verschiedenen Fernsehformaten der RTL Group, moderiert.Weitere Informationen finden Sie unter www.talentmeetsbertelsmann.com sowie unter dem Hashtag #TMB23.Über BertelsmannBertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen, das in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören das Entertainmentunternehmen RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato Group, Bertelsmann Marketing Services, die Bertelsmann Education Group sowie das internationale Fondsnetzwerk Bertelsmann Investments. Mit weltweit 165.000 Mitarbeitenden erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 20,2 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern. Bertelsmann verfolgt das Ziel der Klimaneutralität bis 2030.www.bertelsmann.dePressekontakt:Bertelsmann SE & Co. KGaAJan HölkemannPressesprecher / Communications Content TeamTel.: +49 5241 80-89923jan.hoelkemann@bertelsmann.deOriginal-Content von: Bertelsmann SE & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuell