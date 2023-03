Bertelsmann legt Zahlen für 2022 vor

GÜTERSLOH (dpa-AFX) - Der Medien-, Dienstleistungs- und Bildungskonzern Bertelsmann legt am Donnerstag seine Bilanz für das Jahr 2022 vor. Zuletzt war das Unternehmen mit Sitz in Gütersloh wegen der RTL-Pläne mit Stellenabbau und Einstellung zahlreicher Zeitschriften um den Hamburger Verlag Gruner + Jahr in die Schlagzeilen geraten. Die Magazinsparte ging zum Jahr 2022 an RTL über. Beide Bereiche zählen zu Bertelsmann./rin/DP/ngu