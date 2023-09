Bertelsmann Investments stärkt sein Portfolio im Bereich Digitale Gesundheit mit einer strategischen Investition in den Life-Sciences-Markt

Gütersloh / Neuseeland (ots) -- Bertelsmann Investments investiert in Author-it Software Corporation- Investition im mittleren einstelligen Millionenbereich- Strategischer Schritt zur Stärkung der vielversprechenden Life-Sciences-Plattform Docuvera- Bereits 90 Mio. EUR seit 2021 in den digitalen Gesundheitsmarkt investiertBertelsmann Investments (BI) investiert einen mittleren einstelligen Millionenbetrag in die Author-it Software Corporation (ASC), Weltmarktführer für Lösungen zur komponentenbasierten Erstellung regulierter Dokumente und Dienstleister für Pharmaunternehmen mit Sitz in Neuseeland. ASC ist der Entwickler von Docuvera, einer Plattform für den Life Sciences Sektor. Docuvera ermöglicht seinen B2B-Kunden das effiziente Verfassen, Prüfen, Genehmigen, Übersetzen und Veröffentlichen regulierter Dokumente durch die Wiederverwendung genehmigter Komponenteninhalte. Docuvera adressiert ein großes Problem in der Pharmabranche - die Ineffizienz der Dokumentenerstellung und -aktualisierung. Durch die Nutzung von Synergien verspricht die strategische Zusammenarbeit mit der Rote Liste Service GmbH (ROTE LISTE) eine Reduzierung komplexer Prozesse bei der Erstellung von pharmazeutischen Inhalten und damit eine Steigerung der Effizienz für Pharmaunternehmen.Carsten Coesfeld, CEO von Bertelsmann Investments, sagt: "Das Unternehmen Author-it Software Corporation mit seiner Plattform Docuvera ist ein perfektes Beispiel für die Effektivität und das Potenzial der Digitalisierung im Gesundheitsmarkt. Die Synergien mit unserem Portfoliounternehmen ROTE LISTE sind hoch. Wir sehen große Chancen für den digitalen Gesundheitsmarkt insgesamt und haben seit letztem Jahr bereits 90 Millionen Euro in den Markt investiert."Tobias Beer, Geschäftsführer von ROTE LISTE, fügt hinzu: "Die Investition in Docuvera ist eine große Chance, Teil der transformativen Entwicklung im Pharmasektor zu sein. Das enthusiastische Team von Docuvera hat eine Plattform entwickelt, die es Pharmaunternehmen ermöglicht, ihre regulierten Dokumente effizient zu erstellen und zu verwalten. Wir sind entschlossen, die nahtlose Einführung dieser Innovation in ganz Europa zu fördern, in der festen Überzeugung, dass alle Unternehmen von ihren bahnbrechenden Fähigkeiten profitieren werden."Paul Reid, CEO der Author-it Software Corporation, sagt: "Wir freuen uns sehr über die Investition von Bertelsmann Investments - ein großer Vertrauensbeweis, der uns in die Lage versetzt, die Entwicklung erstklassiger Lösungen für unsere Kunden fortzusetzen und unser Team zu erweitern. Unsere Produkte versetzen Pharmaunternehmen in die Lage, Informationen in einer Weise zu erstellen und wiederzuverwenden, die zu bahnbrechenden Effizienzsteigerungen führt. Unsere Partnerschaft mit Bertelsmann und ROTE LISTE, einer festen Größe im deutschen Gesundheitswesen, wird uns dabei helfen, die Einführung zu beschleunigen, da das Ausmaß des Problems, das wir angehen wollen, von Tag zu Tag wächst."Über Bertelsmann InvestmentsBertelsmann Investments (BI) bündelt die globalen Venture-Capital-Aktivitäten von Bertelsmann sowie den Wachstumsbereich Bertelsmann Next. Der Venture-Capital-Arm umfasst die Fonds Bertelsmann Asia Investments (BAI), Bertelsmann India Investments (BII) und Bertelsmann Digital Media Investments (BDMI) sowie ausgewählte Fonds- und Direktbeteiligungen u. a. in Europa, den USA, Brasilien, Südostasien und Afrika. Der Geschäftsbereich Bertelsmann Next treibt die unternehmerische Entwicklung neuer Wachstumsbranchen und Geschäftsfelder voran, u.a. in den Bereichen Digital Health, Mobile Gaming und HR Tech. Durch Bertelsmann Investments wurden bisher rund 1,7 Milliarden Euro in über 400 innovative Unternehmen und Fonds investiert. Bertelsmann Investments hält über sein Start-up- und Fondsnetzwerk aktuell über 300 aktive Beteiligungen weltweit.Über die Rote Liste Service GmbHDie Rote Liste Service GmbH (ROTE LISTE) ist ein Neuzugang im Portfolio von Bertelsmann Investments und steht für 90 Jahre Zuverlässigkeit in der Arzneimittelinformation. Die ROTE LISTE ermöglicht es der pharmazeutischen Industrie, ihre Informationen für Fachkreise und Patienten zu publizieren und damit komplexe Fragestellungen mit Sicherheit zu beantworten. Als anerkannte Institution im deutschen Gesundheitswesen war und ist die ROTE LISTE ein langjähriger und zuverlässiger Partner für pharmazeutische Unternehmen.Über die Author-it Software CorporationAuthor-it Software Corporation (ASC) ist der Entwickler von Docuvera und der weltweit führende Anbieter von Lösungen zur komponentenbasierten Erstellung regulierter Dokumente, die speziell für biopharmazeutische Unternehmen entwickelt wurden. Wir sind bestrebt, eine der größten Herausforderungen der pharmazeutischen Industrie zu lösen: die ineffiziente Verwaltung von Informationen über verschiedene Funktionsbereiche hinweg während des gesamten Lebenszyklus der Arzneimittelentwicklung, vom Labor bis zur Markteinführung. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Entwicklung integrierter strukturierter Autorenplattformen und mehr als 10 Jahren Erfahrung in der Unterstützung von Pharmaunternehmen verfügen wir über umfangreiche praktische Erfahrungen. Zu unseren Kunden zählen mehrere der 20 weltweit führenden F&E-Unternehmen, die als Fachexperten die Entwicklung zukünftiger Funktionen der Docuvera-Plattform begleiten.