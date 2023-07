Bertelsmann Investments nimmt Zukunftstechnologie Web3 in den Fokus

Gütersloh (ots) -- Start der Initiative B3-THE HUB- Zugang zum Netzwerk und Know-How der Web3-Szene- Initiative bündelt konzernweites Know How- Bereits 40 Mio. Euro im Bereich der Zukunftstechnologie Web3 investiertBertelsmann Investments (BI) bündelt vor dem Hintergrund der dynamischen Entwicklungen im Web3-Bereich und der strategischen Bedeutung als neue, aufkommende Internetinfrastruktur für Unternehmen und Geschäftsmodelle, seine Web3 Aktivitäten unter der Initiative B3-The Hub.Carsten Coesfeld, CEO von Bertelsmann Investments, sagt: "Der Bereich Web3 ist strategisch höchst interessant für uns. Wir haben bereits mehr als 40 Millionen Euro in innovative Start-ups aus dem Web3-Bereich investiert. Unsere Investitionen sichern uns den Zugang zum Netzwerk und Know-How der Web3-Szene, das wir auch konzernweit stärker nutzen wollen."Die neu gestartete Initiative B3-THE HUB soll den Wissenstransfer zwischen Bertelsmann Unternehmen und der Web3 Community garantieren und BI als wichtigen Partner für Web3 Unternehmerinnen und Unternehmer positionieren. Im Jahr 2022 wurden im zweiten Jahr infolge weltweit über 30 Milliarden USD in Web3 Startups investiert.Martin El-Khouri, Head of B3 - THE HUB, sagt: "Web3 ist ein rasant wachsender Bereich mit Implikationen für sämtliche Geschäftsmodelle in der digitalen Welt. B3-The Hub ist unser Ansatz, mit Experten, Unternehmern und Institutionen die dynamischen Entwicklungen im globalen Web3-Ökosystem frühzeitig mitzuverfolgen und zu gestalten."Die Initiative verfolgt das Ziel, Web3 bei BI eine Heimat zu geben und für Bertelsmann die strategische Bedeutung und Komplexität des Ökosystems zugänglich zu machen. Die Initiative wird in enger Zusammenarbeit mit dem Web3 Leadership Circle der Bertelsmann Tech & Data Alliance und der Bertelsmann University agieren.Über Bertelsmann InvestmentsBertelsmann Investments (BI) bündelt die globalen Venture-Capital-Aktivitäten von Bertelsmann sowie den Wachstumsbereich Bertelsmann Next. Der Venture-Capital-Arm umfasst die Fonds Bertelsmann Asia Investments (BAI), Bertelsmann India Investments (BII) und Bertelsmann Digital Media Investments (BDMI) sowie ausgewählte Fonds- und Direktbeteiligungen u. a. in Europa, den USA, Brasilien, Südostasien und Afrika. Der Geschäftsbereich Bertelsmann Next treibt die unternehmerische Entwicklung neuer Wachstumsbranchen und Geschäftsfelder voran, u.a. in den Bereichen Digital Health, Mobile Gaming und HR Tech. Durch Bertelsmann Investments wurden bisher rund 1,7 Milliarden Euro in über 400 innovative Unternehmen und Fonds investiert. Bertelsmann Investments hält über sein Start-up- und Fondsnetzwerk aktuell über 300 aktive Beteiligungen weltweit.Pressekontakt:Bertelsmann SE & Co. KGaAJan HölkemannPressesprecher/Communications Content TeamTelefon: +49 5241 80-89923jan.hoelkemann@bertelsmann.deOriginal-Content von: Bertelsmann SE & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuell