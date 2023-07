Bertelsmann Investments baut EMBRACE mit Übernahme von Studyflix zu führendem HR-Tech-Unternehmen aus

Gütersloh (ots) -- Stärkung der bestehenden EMBRACE-Plattformen Ausbildung.de, MeinPraktikum.de und Trainee.de- Gemeinsame Reichweite von rund neun Millionen Nutzer:innen- Wichtiger Meilenstein beim Ausbau des Zukunftsbereichs Bertelsmann NextBertelsmann Investments (BI) stärkt sein Portfoliounternehmen EMBRACE und übernimmt Studyflix, die größte Karriere-Plattform für Schüler:innen und Studenten:innen im deutschsprachigen Raum. Das Unternehmen erreicht monatlich mehr als sechs Millionen Nutzer: innen. Innerhalb von BI ist EMBRACE Teil des Bereichs Bertelsmann Next, in dem die Zukunftsthemen Digital Health, Mobile Gaming und HR Tech vorangetrieben werden.Carsten Coesfeld, CEO von Bertelsmann Investments, sagt: "Mit der Übernahme von Studyflix bauen wir EMBRACE zu einem der führenden HR-Tech-Unternehmen in Deutschland aus. Ich freue mich sehr für Gero Hesse und sein Team. Die Transaktion ist für Bertelsmann Investments ein wichtiger Meilenstein beim Auf- und Ausbau unseres Zukunftsbereichs Bertelsmann Next."Coesfeld weiter: "Die beiden Gründer Reinhard Blech und Benedikt Bergner haben uns überzeugt. Bei Bertelsmann Investments ermöglichen wir Unternehmerinnen und Unternehmern größtmögliche Freiheit, um ihr Geschäft weiterzuentwickeln und ihre Vision zu verwirklichen."Gero Hesse, CEO von EMBRACE, sagt: "Das wachstumsstarke Unternehmen Studyflix passt sehr gut in unser HR-Tech-Portfolio. Die beeindruckende Reise der beiden Studyflix-Gründer Reinhard Blech und Benedikt Bergner begleite ich bereits seit 2018, wir kennen uns daher bereits sehr gut - eine ideale Ausgangslage für die kommende enge Zusammenarbeit. Durch die Akquisition von Studyflix stärken wir unsere Reichweite insbesondere im wichtigen Segment der Generation Z."Mit der Übernahme werden fortan die EMBRACE-Plattformen Ausbildung.de, MeinPraktikum.de und Trainee.de mit Studyflix unter einem Dach geführt. Die gemeinsame Reichweite beläuft sich auf rund neun Millionen Nutzer:innen im Monat. Die etablierte Marke Studyflix wird auch in Zukunft erhalten bleiben.Das Closing der Transaktion wird in den nächsten Wochen erwartet. BI wird in den kommenden Monaten den Bereich HR Tech weiter ausbauen und plant weitere Beteiligungen und Akquisitionen.Über Bertelsmann InvestmentsBertelsmann Investments (BI) bündelt die globalen Venture-Capital-Aktivitäten von Bertelsmann sowie den Wachstumsbereich Bertelsmann Next. Der Venture-Capital-Arm umfasst die Fonds Bertelsmann Asia Investments (BAI), Bertelsmann India Investments (BII) und Bertelsmann Digital Media Investments (BDMI) sowie ausgewählte Fonds- und Direktbeteiligungen u. a. in Europa, den USA, Brasilien, Südostasien und Afrika. Der Geschäftsbereich Bertelsmann Next treibt die unternehmerische Entwicklung neuer Wachstumsbranchen und Geschäftsfelder voran, u.a. in den Bereichen Digital Health, Mobile Gaming und HR Tech. Durch Bertelsmann Investments wurden bisher rund 1,7 Milliarden Euro in über 400 innovative Unternehmen und Fonds investiert. Bertelsmann Investments hält über sein Start-up- und Fondsnetzwerk aktuell über 300 aktive Beteiligungen weltweit.Über EMBRACEEMBRACE ist eine progressive Markenfamilie und Teil von Bertelsmann Investments. Das Unternehmen bündelt innovative Angebote aus den Bereichen Recruiting, Retention und HR-Tech. Das Team eint ein gemeinsames Ziel: Sie wollen die Arbeitswelt menschlicher, optimistischer und technologischer gestalten. Denn: Jeder Mensch verdient den bestmöglich passenden Job und Arbeitgeber. EMBRACE umfasst als Gesamtmarke ein Agenturteam für Employer Branding- und Recruiting-Kampagnen, das jährlich stattfindende #RC-Festival, eine Recruiting-Community sowie Content-Angebote wie Whitepaper, Webinare oder Podcasts. Ebenfalls Teil von EMBRACE sind die reichweitenstarken Recruiting-Plattformen Ausbildung.de, meinPraktikum.de, Trainee.de sowie die E-Learning- & Karriere-Plattform Studyflix.EMBRACE hat 350 Mitarbeitende an den Standorten Gütersloh, Bochum und Augsburg.Mehr Infos unter: www.embrace.familyÜber StudyflixStudyflix ist mit über 6 Millionen monatlich aktiven Nutzer:innen die größte E-Learning- & Karriere-Plattform für Schüler:innen, Studenten:innen und Absolventen:innen im DACH-Raum. Auf Studyflix findet die GenZ mehr als 5.000 kostenlose Erklärvideos für die Bereiche Lernen und Karriere. Mehr als 1.000 Unternehmenskunden nutzen Studyflix für Employer Branding und Recruiting von Nachwuchskräften. Das Start-up wurde 2018 von Reinhard Blech und Benedikt Bergner in Augsburg gegründet und beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter.Mehr Infos unter: https://studyflix.dePressekontakt:Bertelsmann SE & Co. KGaAJan HölkemannPressesprecher/Communications Content TeamTelefon: +49 5241 80-89923jan.hoelkemann@bertelsmann.deOriginal-Content von: Bertelsmann SE & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuell