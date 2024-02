Berry Petroleum Aktie: Ein unsicheres Investment?

Die technische Analyse der Berry-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 7,39 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 7,03 USD weicht davon um -4,87 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (6,8 USD) weist mit einem letzten Schlusskurs von +3,38 Prozent nahe dem gleitenden Durchschnitt ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hin. Insgesamt erhält die Berry-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf Sentiment und Buzz lässt eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Berry in den sozialen Medien darauf schließen, dass die Aktie aktuell als "Schlecht" bewertet wird. Jedoch konnte eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz verzeichnet werden, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Die Dividendenrendite von Berry beträgt derzeit 12,3 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 17,63 % im Bereich "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Berry-Aktie überverkauft ist, da der RSI der letzten 7 Tage bei 15 liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 42,01, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für die Berry-Aktie.