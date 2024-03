Berry Petroleum Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Derzeit ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Berry bei 2 und bedeutet, dass die Börse 2,98 Euro für jeden Euro Gewinn von Berry zahlt. Dieser Wert liegt 90 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt und deutet darauf hin, dass der Titel unterbewertet ist. Auf Grundlage des KGV wird er daher als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Berry bei 7,34 USD, was einer Entfernung von -1,08 Prozent vom GD200 (7,42 USD) entspricht. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal gemäß der charttechnischen Bewertung. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt 6,84 USD, was einem Kursabstand von +7,31 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Berry-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Berry eine Rendite von 12,3 % aus, was 7,52 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 19,82 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) von Berry liegt bei 36,89, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt ebenfalls bei 36 und führt zu einer ähnlichen Einstufung als "Neutral". Insgesamt wird Berry daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.