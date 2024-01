Berry Petroleum Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Berry betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt bei 76,25 Punkten, was darauf hindeutet, dass Berry momentan überkauft ist und die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 54,38, was bedeutet, dass Berry hier weder überkauft noch -verkauft ist, und die Aktie als "Neutral" eingestuft wird.

Auf fundamentaler Basis wird Berry im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch) als unterbewertet betrachtet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 2,93 und weicht um 91 Prozent vom Branchen-KGV von 31,29 ab, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Berry wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung aufgrund des positiven Stimmungsbildes führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses eine Einstufung als "Schlecht", da der GD200 des Wertes bei 7,56 USD liegt und der Kurs der Aktie (6,89 USD) um -8,86 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 7,22 USD, was zu einer Einstufung als "Neutral"-Wert führt.

Zusammenfassend ergibt sich für Berry eine Gesamtbewertung als "Neutral" basierend auf den verschiedenen Analysen.