Berry Petroleum Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung von Berry wurden über einen längeren Zeitraum analysiert. Die Aktie zeigte dabei eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine neutrale Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. In der Gesamtbewertung erhält Berry daher in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Berry mit 12,3 Prozent derzeit unter dem Branchendurchschnitt von 19,84 Prozent. Dies entspricht einer Differenz von -7 im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch". Aufgrund dieser Situation erhält die Berry-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Für die Bewertung der Dynamik des Aktienkurses kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Berry liegt bei 27,68 und für den RSI25 bei 28,06, was zu einer insgesamt guten Bewertung führt.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass Berry derzeit gut abschneidet. Der GD200 des Wertes liegt bei 7,44 USD, während der Kurs der Aktie bei 7,82 USD liegt, was einer Abweichung von +5,11 Prozent über dem Trendsignal entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 6,89 USD weist mit einer Abweichung von +13,5 Prozent auf eine positive Wertentwicklung hin. Insgesamt erhält die Aktie daher eine gute Bewertung.