Berry Petroleum Aktie: Pleite oder Chance?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkurse von Berry innerhalb von 7 Tagen eine überkaufte Situation mit einem RSI von 70,97 aufweisen. Dies resultiert in einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 53, was auf eine neutrale Situation hindeutet und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Bei den Dividenden schüttet Berry derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch, wodurch die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Der Unterschied beträgt 20,63 Prozentpunkte (7,49 % gegenüber 28,12 %).

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass Berry eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht hat, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf und entspricht daher einer Einschätzung als "Neutral"-Wert. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Berry in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird die Aktie von Berry als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 2,93 insgesamt 90 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".