Berry Petroleum Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Der Öl-, Gas- und Kraftstoffverbrauch-Branche zugehöriges Unternehmen Berry hat eine Dividendenrendite von 12,3 Prozent, was 12,88 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik hat die Redaktion Berry mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um das Unternehmen hat sich in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung ergeben. Da keine Auffälligkeiten im Stimmungsbild festgestellt wurden, erhält Berry in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung. Allerdings wurde eine erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen im Hinblick auf die Diskussion festgestellt, wofür Berry eine "Gut"-Bewertung erhält. Zusammenfassend ergibt sich für Berry daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Berry-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 7,39 USD liegt. Damit wird die Aktie auf dieser Basis als "Neutral" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, der bei 6,79 USD liegt, führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit erhält die Berry-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Des Weiteren zeigt der Relative Strength-Index (RSI) ein gutes Signal für Berry. Ein RSI von 25,45 führt zu einer "Gut"-Einstufung, während der RSI25 von 40,5 zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Gut" für Berry, basierend auf dem RSI.