Berry Petroleum Aktie: Alles völlig egal!

Die technische Analyse der Berry-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 6,91 USD um -8,48 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Bezogen auf die vergangenen 200 Tage ergibt sich ebenfalls eine Einstufung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -9,67 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Betrachtet man jedoch die Intensität der Diskussionen, so wird deutlich, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfahren hat als üblich und zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger auf sich zieht. Dies führt zu einem insgesamt positiven Rating von "Gut" für die Berry-Aktie.

Im Bereich der Fundamentalanalyse gilt die Aktie von Berry als unterbewertet, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt mit 2,93 insgesamt 90 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", der bei 30,12 liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Berry-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Berry-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 44,68, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 52,19, der ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.